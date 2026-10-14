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MS NOW, FBI Direktörü Patel'in Moskova'ya resmi ziyaret yaptığını öne sürdü

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MS NOW, resmi kaynaklara dayanarak FBI Direktörü Kash Patel'in Moskova'ya toplantı için resmi ziyaret yaptığını öne sürdü. Politico ise Patel'in 14-15 Ekim'de Moskova ve St. Petersburg'da FSB ev sahipliğinde temaslarda bulunacağını iddia etti; resmi açıklama yok.

ABD merkezli MS NOW haber kanalı, resmi kaynaklara dayandırdığı haberinde, FBI Direktörü Kash Patel'in bir toplantıya katılmak üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya resmi ziyaret gerçekleştirdiğini öne sürdü. Politico haber sitesi ise, Patel'in Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ev sahipliğinde Moskova ve St. Petersburg'da temaslarda bulunacağını iddia etti.

ABD basını, FBI Direktörü Kash Patel'in Rusya'nın başkenti Moskova'ya resmi ziyaret gerçekleştirdiğini öne sürdü. MS NOW haber kanalı, resmi kaynaklara dayandırdığı haberinde Patel'in bir toplantıya katılmak üzere Rusya'ya geldiğini iddia etti. Resmi kaynaklardan henüz olaya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

ABD merkezli haber sitesi Politico da, Patel'in 14-15 Ekim tarihlerinde Moskova ve St. Petersburg şehirlerinde temaslarda bulunacağını ve Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) görüşmelere ev sahipliği yapacağını öne sürdü.

Yetkililer, muhtemel görüşmelerin içeriğine ilişkin daha önce herhangi bir açıklamada bulunmadı. Patel'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin veya yönetiminden temsilcilerle görüşmesinin beklenip beklenmediğine ilişkin bir bilgi verilmedi.

Kremlin Sarayı da daha önce Patel'in beklenen ziyaretine yönelik iddialara ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, basın mensuplarına yaptığı bir açıklamada, benzer ziyaretlerin daha önceden duyurulmadığını vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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