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MOSSAD davasında mütalaa açıklandı, 18 sanık tahliye edildi

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Türkiye'de iç karışıklık çıkarmak, İsrail istihbaratı adına 'casusluk' yaptıkları iddiasıyla yargılanan 56 sanık hakkında mütalaa açıklandı. Savcılık, tüm sanıkların ayrı ayrı 12 yıla kadar hapislerini talep etti. Tutuklu olan 20 sanıktan 18'i ise dün görülen duruşmada tahliye edildi.

Geçtiğimiz aylarda ülkemizde düzenlenen operasyonlar ile İsrail istihbaratı adına casusluk yaptığı iddiasıyla 56 kişi yakalandı. Türkiye'de, internet üzerinden 'Çevrimiçi Operasyon Ekibi' kurarak İsrail Gizli Servisi MOSSAD'a bilgi ve belge aktararak casusluk yaptıkları iddiasıyla 56 sanığın, "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan 12'şer yıla kadar hapis istemiyle İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmalarına dün devam edildi.

Tutuklu bulunan 20 sanık, bulundukları cezaevlerinden jandarma eşliğinde mahkemeye getirildi. Tutuksuz sanıklardan bazıları ile sanık avukatları da mahkemede hazır bulundu.

"YETERLİ DELİL VAR"

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, tüm sanıkların; İsrail İstihbarat Servisi tarafından kurulan 'Çevrimiçi Operasyon Ekibi' ile para ilişkisi içerisinde olduklarına ve istihbari yöntemler kullanarak para karşılığında bilgi aldıkları bu çevrimiçi ağlar içinde olduklarına dair yeterli derecede delil elde edildiğini kaydetti.

SUÇ MADDESİ DEĞİŞTİ

Mütalaada, "Her ne kadar sanıklar hakkında 'Siyasal veya askeri casusluk' suçundan dava açılmışsa da, sanıkların elde ettikleri bilgilerin 'devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgilerden olduğunun sabit olmadığı', sanıkların temin ettikleri bilgilerin, nitelikleri itibarıyla gizli kalması gereken ve 'yasaklanan' bilgilerden olduğu ve bu bilgileri de 'casusluk' maksadıyla elde ettiklerinin anlaşıldığı" belirtildi. Savcılık, 56 sanığın da ayrı ayrı 'Yasaklanan bilgileri casusluk maksadıyla temin etmek' suçundan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını ve tutuklu sanıkların, tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Esasa ilişkin beyanları sorulan sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için süre talep etti. Tutuklu sanıklar da suçlamaları reddederek, tahliye talep etti.

18 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme, tutuklu bulunan 20 sanıktan 18'inin, tutuklu bulundukları süreyi göz önünde bulundurarak adli kontrol şartıyla tahliye edilmelerine karar verdi. Mahkeme, 36 sanık hakkındaki yurt dışına çıkma yasaklarını da kaldırarak, mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı 17 Eylül'e erteledi.

Haberler.com / Fatih Kayalı - Politika

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