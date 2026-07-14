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Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Serebrian, Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu

Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Serebrian, Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu
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Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Oleg Serebrian, Nevşehir'de valilik ve belediyeyi ziyaret ederek Kapadokya'nın turizm potansiyeli ve iki ülke arasındaki işbirliği imkanlarını ele aldı.

Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Oleg Serebrian, Nevşehir'de valilik ve belediyeyi ziyaret etti.

İlk olarak valiliği ziyaret eden Serebrian, Vali Hüseyin Kök ile görüştü.

Görüşmede, Kapadokya'nın sahip olduğu kültürel ve doğal miras değerleri çerçevesinde turizm potansiyelinin ele alındığı, Türkiye ile Moldova arasındaki dostane ilişkiler ve stratejik ortaklık temelinde turizm alanında geliştirilebilecek işbirliği imkanları üzerine durulduğu öğrenildi.

Daha sonra belediyeye geçen Serebrian, Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından karşılandı.

Arı, konuk büyükelçiye Nevşehir ve Kapadokya bölgesi hakkında bilgi verdi.

Ziyaretlerinde Serebrian'a, Moldova'nın Nevşehir Fahri Konsolosu Uğurhan Şaşmaz eşlik etti.

Kaynak: AA / Behçet Alkan
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