Moğolistan Başbakanı Zandanshatar Görevden Ayrıldı

Moğolistan Başbakanı Gombojav Zandanshatar, bugün yapılan oylamada parlamentonun detseğini kaybetmesiyle göreve gelmesinden 4 ay sonra istifa etti.

Moğolistan'da son aylarda yaşanan siyasi kriz derinleşiyor. Haziran ayında eski Başbakan Luvsannamsrai Oyun-Erdene hakkındaki yolsuzluk iddiaları ve sokak protestolarının ardından göreve gelen Gombojav Zandanshatar, istifa etti. Moğolistan parlametosu, bugün kariyeri boyunca Dışişleri Bakanlığı ve Parlamento Başkanlığı görevlerinde de bulunan Zandanshatar'ın görevden alınmasını oyladı. Parlamentonun desteğini kaybeden Zandanshatar, göreve geldikten yalnızca 4 ay sonra istifa etti.

55 yaşındaki Zandanshatar, yolsuzluk iddiaları ve sokak protestoları nedeniyle parlamentonun desteğini kaybeden ve istifa eden Luvsannamsrai Oyun-Erdene'nin ardından haziran ayında ülkenin 32. başbakanı olarak göreve başlamıştı. Moğolistan parlamentosunun yakında yeni başbakanı aday göstermek üzere toplanması bekleniyor. - ULAN BATUR