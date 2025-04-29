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Pakistan ile savaşın eşiğine gelen Hindistan'da orduya 'operasyon' izni

Pakistan ile savaşın eşiğine gelen Hindistan'da orduya 'operasyon' izni
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Cemmu ve Keşmir bölgesinde geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen ve 26 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırı sonrası Pakistan ile savaşın eşiğine gelen Hindistan'da Başbakan Narendra Modi'nin, orduya bölgede "operasyon düzenleme izni" verdiği iddia edildi.

Hindistan'ın kontrolündeki Cemmu ve Keşmir bölgesinde geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen ve 26 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırı sonrası Pakistan ile yaşanan gerginlik sürüyor.

BAŞBAKAN MODİ'DEN ORDUYA 'OPERASYON İZNİ'

Adı açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberlerde, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin kapalı kapılar ardında düzenlenen bir toplantıda orduya "operasyon düzenleme izni" verdiği iddia edildi.

Modi, Cemmu ve Keşmir'de Orduya Operasyon İzni VerdiHindistan Başbakanı Narendra Modi

ORDU TAM ÖZGÜRLÜĞE SAHİP

Ordunun bu iznin ardından Cemmu ve Keşmir'de terör saldırısına vereceği karşılığın şekli, hedefleri ve zamanlamasına karar verme konusunda tam bir operasyonel özgürlüğe sahip olduğu belirtildi. Haberlerde, Modi'nin toplantıda Hindistan Silahlı Kuvvetleri'nin profesyonel yeteneklerine olan inancını ve güvenini ifade ettiği ve hükümetinin orduya tam destek verdiğini belirttiği aktarıldı.

Modi, Cemmu ve Keşmir'de Orduya Operasyon İzni Verdi

CEMMU VE KEŞMİR'DEKİ TERÖR SALDIRISI

Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir bölgesindeki Pahalgam'ın turistik bir noktasında 22 Nisan'da tatilcilere yakın mesafeden ateş açılmış, saldırıda 25 Hindistan vatandaşı yerli turist ile 1 Nepal vatandaşı hayatını kaybetmişti. Saldırıyı "Keşmir Direnişi (TRF)" adlı örgüt üstlenmiş, Cemmu ve Keşmir polisi saldırıyı 2'si Pakistanlı olmak üzere 3 şüphelinin gerçekleştirdiğini açıklamıştı. Hindistan yönetimi, saldırının "sınır ötesi terör bağlantıları" olduğu gerekçesiyle hedef aldığı komşusu Pakistan ile diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşürmüştü. Pakistan yönetimi ise saldırıyla ilgili herhangi bir bağlantısı oldukları yönündeki iddiaları reddetmiş, saldırıyla ilgili uluslararası bir soruşturmaya ihtiyaç olduğunu belirtmişti.

Modi, Cemmu ve Keşmir'de Orduya Operasyon İzni Verdi

Saldırının ardından nükleer silahlara sahip iki komşu ülke arasındaki ilişkiler gerilmiş, Pakistan hava sahasını Hint havayollarına kapatırken, Hindistan da İndus Nehri ve kollarındaki su paylaşımını düzenleyen 1960 tarihli İndus Su Anlaşması'nı askıya almıştı. Pakistan yönetimi suyun akışına yönelik herhangi bir müdahaleyi savaş nedeni sayacağını duyurmuştu. İki ülke ayrıca karşılıklı olarak vize işlemlerini durdurma, sınır kapılarını da kapatma kararı almıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSokakların Yargıcı:

yiyin birbirinizi..

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Haber YorumlarıMÜCAHİT KELEŞ:

O deilde bu kadar hindiyu nere gomecez

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Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

hazırlanın hindistanı bilmem ama pakistanlı din kardeşlerimiz yola çıkmıştır.

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