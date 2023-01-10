MİT'ten Sinan Ateş suikastıyla ilgili rapor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a önemli bilgiler verilecek iddiası

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'nın göbeğinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesi Türkiye gündemine bomba gibi düştü. Suikastla ilgili soruşturma kapsamında 13 kişi tutuklanırken, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Sinan Ateş suikastıyla ilgili olarak hazırladığı bir raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği iddia edildi. Raporda MHP ve Ülkü Ocakları ile ilgili önemli bilgilerin yer aldığı öne sürüldü.

Ankara'da suikasta kurban giden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ölümü kamuoyunda büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

MHP VE ÜLKÜ OCAKLARI SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Muhalefetin olayın üzerine gidilip soruşturmanın derinleştirilmesi çağrılarına karşı MHP ve Ülkü Ocakları'nın cinayete sessiz kalmaları ve açıklamalarında Sinan Ateş'in adına yer vermeyip üstü kapalı ifadeler kullanmaları dikkatlerden kaçmadı.

MİT'TEN SİNAN ATEŞ CİNAYETİ RAPORU

Ankara kulislerine düşen son iddiaya göre ise Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Sinan Ateş'in cinayetiyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulmak üzere bir rapor hazırladı. Raporda MHP-Ülkü Ocakları hattında yaşanan sıkıntılı süreçle ilgili önemli bilgilere yer verildiği öne sürülüyor.

BAZI SİYASİLERİN İSİMLERİNE DE YER VERİLDİ İDDİASI

Eski Ülkü Ocakları Mersin Başkanı Çağrı Ünel'e yönelik saldırı ile Ateş'in öldürülmesinin arasındaki bağlantılara da yer verilen raporda, gazeteci Tolga Şardan'ın iddiasına göre bazı siyasilerin de isimlerinin verilerek, yaşananlardaki rolleri, güvenlik bürokrasisinde çalışan bazı üst düzey bürokratların süreçteki konumları hakkında da Cumhurbaşkanlığı'na bilgi aktarıldığı ifade ediliyor.