MİT Başkanı İbrahim Kalın, Terörsüz Türkiye İçin AK Parti Grubu'nu Ziyaret Etti

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Terörsüz Türkiye İçin AK Parti Grubu'nu Ziyaret Etti
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Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, 'Terörsüz Türkiye' çalışmaları kapsamında AK Parti TBMM Grubu'nu ziyaret ederek, süreçle ilgili bilgi verdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, "Terörsüz Türkiye" çalışmaları kapsamında AK Parti TBMM Grubu'nu ziyaret etti.

Kalın, Meclis'te, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup başkanvekilleri Abdulhamit Gül, Bahadır Yenişehirlioğlu, Leyla Şahin Usta ve Özlem Zengin ile görüştü.

Basına kapalı olarak yaklaşık 1 saat süren görüşmede, Kalın'ın, "Terörsüz Türkiye" çalışmalarını içeren süreçle ilgili bilgi verdiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Kemal Karadağ - Politika
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