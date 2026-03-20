MİT Başkanı Kalın'ın Ramazan Bayramı mesajı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, yayımladığı mesajla vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

MİT Başkanı Kalın, yayımladığı mesajda Ramazan'ın bereket ve şükür getirdiğini belirterek, "Bir mübarek ayın sonuna geldik. Mevla tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri, duaları ve iyilikleri kabul etsin. Ramazan'ın feyiz ve bereketi daim olsun. Ruhumuza asalet, kalbimize inşirah, gönlümüze ferahlık, aklımıza istikamet, muhakememize isabet, kardeşliğimize kuvvet, vaktimize bereket, işlerimize kolaylık versin. Ramazan'ın bereket, felah ve şükür iklimi ruhumuza ve bedenimize şifa olsun. Mevla, daha nice Ramazanlara sağlık ve huzur içinde kavuşmayı nasip etsin. Bu vesileyle Ramazan Bayramımızı tebrik ediyor; ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayır, huzur ve bereket kapılarını açmasını niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı