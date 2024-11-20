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MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın, CHP'li heyete yaptığı sunumun içeriği belli oldu

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Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyete sunum yaptı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, toplantıda FETÖ, PKK ve DEAŞ ile sürdürülen mücadeleye ilişkin bilgiler paylaşıldı, MİT'in terör koridoruna engel olmak için yürüttüğü çalışmalar değerlendirildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve beraberindeki heyet ile partisinin genel merkez binasında bir araya geldi. CHP'den yapılan açıklamaya göre, MİT Başkanı Kalın ve heyeti, CHP Genel Başkanı Özel ve heyetine terör örgütlerinin faaliyetleri ve olası tehditlerine ilişkin sunum yaptı. Saat 11.00'de başlayan görüşme, 13.20'de sona erdi. Sunumların ardından, Özel'in ek bilgi talepleri, Kalın ve heyeti tarafından yanıtlandı. Açıklamada ayrıca, CHP kaynaklarının görüşmenin olumlu geçtiğini bildirdiğine dikkati çekildi.

SUNUMDA NELER PAYLAŞILDI?

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yaptığı sunumda, terör örgütleri FETÖ, PKK/KCK ve DEAŞ ile sürdürülen mücadele ile MİT'in bu mücadelede izlediği strateji anlatıldı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, sunumda, MİT'in organize suçlar, siber casusluk, istihbarata karşı koyma (İKK), bölgesel çatışmalar, küresel tehditler gibi birçok çalışma alanına sahip olduğu, milli güvenliğin korunması için çalışma konuları üzerine yoğun bir mesai harcandığı belirtildi. Terör örgütleri FETÖ, PKK/KCK ve DEAŞ ile sürdürülen mücadele üzerine bilgilerin paylaşıldığı sunumda, MİT'in terör örgütlerine karşı izlediği mücadele stratejisi anlatıldı. MİT'in, Türkiye'nin Suriye ve Irak sınırında terör koridoru oluşturulmasına engel olmak için yürüttüğü çalışmalara yer verilen sunumda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, terörü yerinde bitirme stratejisi çerçevesinde tüm imkan ve kabiliyetlerle çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi.

MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın, CHP'li heyete yaptığı sunumun içeriği belli oldu
Kaynak: AA / Rabia Dalkılıç - Politika
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıYunus Akcan:

İşiniz gücünüz terör. Enflasyon terörüyle ne zaman mücadele etmeyi düşünüyorlar acaba. Milleti kandırma şekiller fetö pkk

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Haber YorumlarıSuat Saldıran:

Onlar da baba ları ile paylaşmak isterse???

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıHalil Yarbaşı:

Chp, ye sunum yapılmasını doğru bulmuyorum çünkü chp her şeyi Mit,ten daha iyi biliyor Chp emperyalist siyonist güçlerin Truva atıdır güçlü ordumuzu bildiklerinden şu an saman altından su yürütüyorlar İsrail'in ve Kürdistanın önünü erken seçim ile iktidara gelip açmayı planlıyorlar Chp içindeki vatanseverler planın farkındalar zamanı gelince hepsi harekete geçecekler!

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Haber YorumlarıAhmet Turan Kocur:

sakıncalı durum chp bu bilgileri kankası DEM ve PKK anında aktarır valla

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