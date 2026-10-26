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Mısır parlamentosu, Husilere karşı Suudi Arabistan'a askeri destek onayı verdi

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Mısır parlamentosu, Yemen'deki İran destekli Husilere karşı Suudi Arabistan'a askeri destek verilmesini onayladı. Onayla Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'ye Suudi Arabistan'ın savunması için gerekli önlemleri alma yetkisi verildi.

Mısır parlamentosu, Yemen'deki İran destekli Husilerin saldırılarına karşı Suudi Arabistan'a askeri destek verilmesine onay verdi.

Mısır, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik İHA ve füze saldırıları için harekete geçti. Mısır parlamentosu, Yemen'deki İran destekli Husilerin saldırılarına karşı Suudi Arabistan'a askeri destek verilmesine onay verdi. Meclis, söz konusu onay ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'ye Suudi Arabistan'ın kendini savunmasına yardımcı olmak için "gerekli tüm önlemleri" alma yetkisi vermiş oldu. Meclisin en az üçte ikisi teklifi destekledi. Sisi, geçen hafta meclisten söz konusu teklifi onaylamasını istemişti.

Mısır saldırı değil savunma için görev alacak

Sisi, geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a gönderdiği mektupta, Mısır'ın desteğinin Yemen'e saldırmak yerine Suudi Arabistan'ın topraklarını ve sınırlarını savunmakla sınırlı olacağını açıkça belirtmişti.

Mısır daha öncede Husilere karşı Suudi Arabistan'ın yanında yer almıştı

Bölgenin en büyük ordularından birine sahip olan Mısır, Mart 2015'te Husilere karşı kurulan Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyona katılmış, Kızıldeniz'deki nakliye yollarını güvence altına almak için bölgeye savaş gemileri ve yaklaşık 800 asker göndermişti. Mısır, 1991 Körfez Savaşı'ndan bu yana yurtdışında büyük çaplı bir kara gücü konuşlandırmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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