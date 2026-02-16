Mısır İsrail'in Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını "kamu arazisi" statüsüne geçirme kararını kınadı

Mısır, İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'daki bazı arazileri "kamu arazisi" statüsüne geçirme ve 1967'den bu yana ilk kez geniş kapsamlı arazi kayıt sürecini yeniden başlatma kararını kınadı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetinin, Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarının gasbedilmesini "resmi hale getirecek" kararı onaylamasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu adımın "tehlikeli ve yasa dışı bir tırmanış" olduğu belirtilerek, bunun Filistin toprakları üzerindeki İsrail kontrolünü pekiştirmeyi hedeflediği vurgulandı.

Açıklamada, kararın uluslararası hukukun ve uluslararası insani hukukun özellikle Dördüncü Cenevre Sözleşmesi ve 2334 sayılı karar başta olmak üzere ilgili Güvenlik Konseyi kararlarının açık ihlali olduğu kaydedildi.

Mısır, işgal altındaki Filistin topraklarının hukuki ve demografik yapısını değiştirmeyi hedefleyen tüm tek taraflı adımları kesin bir dille reddettiğini açıkladı. Kahire, bu politikaların gerilimi artırarak bölgede istikrarsızlığa yol açacağını vurguladı.

Mısır ayrıca uluslararası topluma, ihlallerin durdurulması ve Filistin halkının başta 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız devlet kurma ve kendi kaderini tayin hakkı olmak üzere devredilemez haklarının korunması için sorumluluk alma çağrısında bulundu.

İsrail hükümeti, uluslararası hukuka göre işgal altındaki Batı Şeria'da tek taraflı "arazi kayıt süreci" başlatarak Filistinlilerin topraklarının gasbedilmesini "resmi hale getirecek" kararı onaylamıştı.

Kararla İsrail, uluslararası hukuka aykırı biçimde Batı Şeria'da özel mülkiyet olmayan arazileri "kamu arazisine" çevirecek. Böylece, daha fazla Filistin toprağı gasbedilerek yasa dışı yeni yerleşimlerin inşasının ve İsraillilerin yerleştirilerek bölgenin Yahudileştirilmesi faaliyetlerinin önü açılacak.

Böylece İsrail, daha öncesinde yasa dışı sayılan toprak gasbını tek taraflı olarak yasal bir zemine oturtacak.

Uluslararası hukuka göre, İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria, gelecekteki Filistin Devleti'nin toprağı olarak kabul ediliyor ve İsrail burada işgalci güç statüsünde bulunuyor. İşgalci gücün, işgal ettiği toprak parçasına kendi nüfusunu nakletmesi ve burada mülkiyete ilişkin değişiklik yapması ise uluslararası hukuka aykırı kabul ediliyor.