Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır: 'Neden faili meçhuller ülkesi olalım?'

Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır, TRT'de yaptığı propaganda konuşmasında, "Ankara'nın orta yerinde Sinan Ateş öldürülüyor, kimseden gık yok. 2009'da Muhsin Yazıcıoğlu öldürülüyor, kimseden tık yok. Neden faili meçhuller ülkesi olalım?" dedi. Çayır, 14 Mayıs'taki cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için bugün partisi adına TRT'de propaganda konuşmasını yaptı.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, TRT'de yaptığı propaganda konuşmasında, "Ankara'nın orta yerinde Sinan Ateş öldürülüyor, kimseden gık yok. 2009'da Muhsin Yazıcıoğlu öldürülüyor, kimseden tık yok. Neden faili meçhuller ülkesi olalım? Biz, kime yapılırsa yapılsın, eğer kötülüğün karşısında tavır göstermezsek sıranın bize geleceğini bilmek zorundayız" dedi.

Remzi Çayır, 14 Mayıs'taki cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için bugün partisi adına TRT'de propaganda konuşmasını yaptı. Çayır, özetle şunları söyledi:

"Neden biz halimizi değiştiremiyoruz? Neden hayat pahalılığı çukurunda debelenip duruyoruz? Neden bir türlü adaleti ayakta tutamıyoruz? Neden işi ehline vermek yerine partilimize, yanımızdakine veriyoruz? Sebep ne? Bu Orta Doğu toplumlarının ve bu toplumun süresiz siyaset hastalığı, birçok insanı içerisine alıp bizi bu hale getirmiştir. Ne demek süresiz siyaset hastalığı? Siyasi partinin genel başkanı geliyor, 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl… Gelişmiş toplumlarda ve gelişmiş akıllarda görev tanımı ve görev süresi olur. Görev süresinin belirsizliği sadece Ortadoğu toplumlarında olur, bir de bizim bu toplumda var. Siyaset ağalığı var. Modern feodal yapılar kurmuşlar.

"MUHSİN YAZICIOĞLU ÖLDÜRÜLÜYOR, KİMSEDEN TIK YOK. NEDEN FAİLİ MEÇHULLER ÜLKESİ OLALIM"

Sistem değişmediği müddetçe hiçbir şeyin değişmeyeceğini anlamak zorundayız. Hala borç ekonomisiyle büyüdüğümüzü söylüyoruz. Gözümüzün içine baka baka, koca koca adamlar, kravatlı adamlar, efendi düzenini kurmuşlar. Efendilerin saltanatı var Türkiye'de. Milli Yol Partisi, bu efendilerin kurduğu düzene, sisteme bir başkaldırı hareketidir. Eğer siz de halinizden memnun değilseniz Muhsin Yazıcıoğlu'nun arkadaşlarıyla saf tutmak zorundasınız. Düşünebiliyor musunuz, Ankara'nın orta yerinde Sinan Ateş öldürülüyor, kimseden gık yok. 2009'da Muhsin Yazıcıoğlu öldürülüyor, kimseden tık yok. Neden faili meçhuller ülkesi olalım? Biz, kime yapılırsa yapılsın, eğer kötülüğün karşısında tavır göstermezsek sıranın bize geleceğini bilmek zorundayız.

"DEVLET VE SİYASET BİZİ TERBİYE EDEMEZ"

Türkiye, bu sistem değişmedikçe kendi geleceğini değiştiremeyecek bir ülkedir. Biz, bu yüzden 'Bir şey değişecek, her şey değişecek' dedik. Artık yeter, zinciri bir yerden kırmamız gerekiyor. Eğer siz bu duygular ve düşüncedeyseniz yeni ufkun adı Milli Yol'dur, yeni güneşin adı Milli Yol'dur, geleceğin adı Milli Yol'dur. Beraberce bu sistemi değiştireceğiz. İnsanların renkleri, dilleri, düşünceleri ne olursa olsun. Devlet ve siyaset bizi terbiye edemez. Bu anlayışı reddediyoruz. Devletin ve siyasetin tek bir amacı var; beni onurlu ve şerefli yaşatmaktır. İşte Milli Yol, bu yolu açacak."