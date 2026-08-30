Haberler

Milli Yol Partisi Gaziantep İl Kongresi Gerçekleşti

Milli Yol Partisi Gaziantep İl Kongresi Gerçekleşti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Gaziantep İl Başkanlığı Olağanüstü Genel Kurulu'nda konuştu. Çayır, mücadeleden vazgeçmeyeceklerini belirterek, tarım, eğitim ve adalet alanlarında projeleri olduğunu söyledi. Kongrede Sadık Polat il başkanı seçildi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, partisinin Gaziantep İl Başkanlığının Olağanüstü Genel Kurulu'na katıldı.

Çayır, Şehitkamil ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen kongrede yaptığı konuşmada, Gaziantep'te bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Mücadele etmekten vazgeçmeyeceklerini belirten Çayır, " Milli Yol Partisi, İmam-ı Azam'ın mücadelesini mücadele kabul etmiştir, Fatih Sultan Mehmet'in fetih ruhunu kabul etmiştir, Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ya istiklal ya ölüm' sözünü parola kabul etmiştir. Muhsin Yazıcıoğlu'nun 'Bir saniyesine bile hükmedemediğiniz dünya için fırıldak olmaya değmez' ve 'Siyaset millet için yapılır' sözlerini kabul etmiş bir harekettir." diye konuştu.

Tarım, eğitim ve adalet başta olmak üzere birçok alanda projelerinin bulunduğunu ifade eden Çayır, Türkiye'de yapısal değişimin sağlanması gerektiğini dile getirdi.

Tek listeyle gerçekleştirilen kongrede, Sadık Polat, Milli Yol Partisi Gaziantep İl Başkanı seçildi.

Programa, parti yöneticileri ve üyeleri katıldı.

Kaynak: AA
Girne açıklarında batan gemide 7 kişi hayatını kaybetti

Girne açıklarında batan gemiden peş peşe acı haberler
Girne açıklarında batan gemiden kurtulan yolcudan vahim iddia: 'Geri dön' dedik, inatla dönmedi

Batan gemiden kurtulan yolcudan vahim iddia: İnatla dönmedi
Ünlü iş insanı Yavuz Kahriman’ın oğlu dünyaevine girdi! Halaya duran isimler dikkat çekti

Ünlü iş insanının oğlu dünyaevine girdi! Halaya duran isimlere bakın
Sofyan Amrabat imzayı attı! İşte yeni takımı

Yeni takımına imzayı attı
Bir zamanlar Süper Lig'deydiler, şimdiyse iş ilanıyla kulüp başkanı arıyorlar

Geçmişte Süper Lig'deydiler, şimdi iş ilanıyla kulüp başkanı arıyorlar
İletişim Başkanı Duran: Yolcuların büyük çoğunluğu güvenli bir şekilde karaya çıkarıldı

Burhanettin Duran: Büyük çoğunluk güvenli şekilde karaya çıkarıldı
Felaket göz göre göre mi geldi? Batan gemide birkaç gün önce dehşeti yaşamışlar

Batan gemide birkaç gün önce dehşeti yaşamışlar
Siyaset dünyası Anıtkabir’de buluştu; tüm liderler aynı karede

Herkes aynı karede: Özel'in bakışlarına dikkat!
AK Parti Sözcüsü Çelik: Yolcuların kurtarılması için tüm imkanlar seferber edildi

AK Parti Sözcüsü Çelik: Tüm imkanlar seferber edildi