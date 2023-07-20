Milli Yol Partisi, ek MTV ödemesine ilişkin itiraz dilekçesi verdi

MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) bu yıl iki kez ödenmesi ile ilgili Ankara Vergi Mahkemeleri'ne itiraz dilekçesi verdi. Çayır, "Buradan sonuç alamazsak, iç hukuk yollarının tükenmesinden ötürü Anayasa'nın ilgili maddesi gereğince Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunacağız" dedi.

Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır beraberindeki partililer ile birlikte Ankara Vergi Mahkemeleri'nin önünde bir araya geldi. Çayır, MTV'nin 2023 yılı sonuna kadar yeni tescil edilecek ve mevcut trafiğe kayıtlı araçlar için iki kez ödenmesinin iptaline yönelik itiraz dilekçesinde bulunacaklarını açıkladı. Çayır, "Hiçbir çıkış yolu, derde derman bulunamadı da zamlarla hayatı pahalı kılarak, vergileri katlayarak neyin çaresi olunacak. Hiçbir hukuk literatüründe, evrensel veya yerel hukukta hiçbir ceza veya vergi geriye doğru işletilmez. Geriye doğru işletilen ve bizden istenen MTV'nin örneği sadece Türkiye'de var. Hiçbir ülkede böyle bir uygulama yok. Hal böyleyken hükümetin sanki hiçbir şey yokmuş gibi zamlara devam etmesi ve hayatı yaşanmaz kılmasını anlamak mümkün ama güç. Gerçekten Türkiye gittikçe zorlaşan hayatın daraldığı bir alana dönüştü. Ne işveren ne işçi ne memur ne çiftçi geleceğini görememektedir" diye konuştu.

'KAMU HARCAMALARI KISITLANMALI'

Çayır, kamu harcamalarının kısıtlanması gerektiğini söyleyerek, "Kimsenin milleti vergi ile ezmesine hakkı yoktur. Milletin bu konulardan uzak tutulması gerekir. Bir anda yapılan vergi artışları neyin nesi? Geçmişe dönük millete ceza vermek ne demek? Milli Yol Partisi olarak MTV'nin iki kez ödenmesinin iptali, en azından yürütmesinin durdurulması anlamında dilekçemizi Vergi Mahkemesi'ne tevdi edeceğiz. Buradan sonuç alamazsak, iç hukuk yollarının tükenmesinden ötürü Anayasa'nın ilgili maddesi gereğince Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunacağız. Taşıtı olan bütün vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum; Milli Yol Partisi burada bir öncülük yapıyor. Birey olarak bulunduğunuz yerdeki Vergi Mahkemeleri'ne, İdare Mahkemeleri'ne başvurun" dedi.