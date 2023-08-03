Milli Yol Partisi Ankara Güvenpark'ta Vergilere ve Zamlara Karşı Eylem Yaptı

Milli Yol Partisi Ankara Güvenpark'ta vergiler ve zamlara karşı 'Duran Adam Eylemi' yaptı. Eylemde konuşan Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, iktidarın 22 yıldır yalan söylediğini ve üretimi yok ettiğini belirtti. Ayrıca asgari ücretli çalışanların durumunu eleştirdi ve halkın özgürlüğü için mücadele ettiklerini vurguladı.

Milli Yol Partisi Ankara Güvenpark'ta vergiler ve zamlara karşı "Duran Adam Eylemi" yaptı. Eylemde konuşan Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, "22 yıldır iktidarsın, millete yalan söyleye söyleye geldin ne yaptın? Bu ülkede üretim olmaz mı? Üreterek büyümek olmaz mı? Liyakati ve adaleti çoğaltarak üretim yapmak mümkünken, liyakati ve adaleti yok ederek nasıl üretim yapacaksın? Çalışanların yüzde 70'i asgari ücretli. Bu asgari ücreti yükseltiyorsunuz, aynı anda hayat beraber yükseliyor. Bu bir kısır döngü, bu kısır döngüye milleti niye soktun 22 yıldır? Elbette ki seni protesto edeceğiz. Bazıları, 'Devlete bu söylenir mi' diyor. Kişi ne zamandan beri devlet oldu, Tayyip Bey devlet mi? Biz devlete sadakatle bağlı ülkücü insanlarız, milliyetçi insanlarız ama aynı zamanda özgürlüğe, bireyin özgürlüğüne bu ülkenin selameti için, bu ülkenin önünün açılması için ihtiyaç duyuyoruz" dedi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Ankara Güvenpark'ta vergiler ve zamlara karşı "Duran Adam Eylemi" yaptı. Eylem öncesinde polis engeliyle karşılaşan Çayır ve partililer, uzun süren tartışmaların sonunda eylemi gerçekleştirebildi. "Duran Adam Eylemi" öncesinde açıklamalarda bulunan Çayır, şunları söyledi:

"ARKADAŞLARIMIN ŞEHİRLERİN MEYDANLARINDA OLUP BİTENİ PROTESTO ETME HAKKI YOK MU?"

"Çok anlamlı, yalın, kimseyi rahatsız etmeyen, kimseyi şu veya bu şekilde zan altında bırakmayacak şekilde dedik ki, 'Çıkalım, şehrimizin orta yerinde kamuoyunu bilgilendirelim. İnsanlarımızı bir konuda duyarlı hale getirelim.' Son 22 yıldır zamdan başka, vergileri artırmaktan başka, borçtan başka hayatı daraltmaktan başka bir şey yapmamış bir iktidarı protesto edelim dedik. Yapmak istediğimiz, söylemek istediğimiz sonuç itibarıyla bu çerçevede. Bunu yaparken hiç kimsenin burnu kanamasın, kimse sözümüzden veya varlığımızdan rahatsız olmasın, sokaktaki vatandaşımızı mutsuzluğa sevk edecek bir adımımız olmasın. 1 dakika, bilemedin 5 dakika olup biteni protesto ediyoruz diyelim diye buraya geldik. 1 dakika kıpırtısız durmam ve bütün arkadaşlarımın şehirlerin meydanlarında kıpırtısız olup biteni protesto etme hakkı yok mu?

"LİYAKATI VE ADALETİ YOK EDEREK NASIL ÜRETİM YAPACAKSIN?"

22 yıldır iktidarsın, millete yalan söyleye söyleye geldin ne yaptın? Zam. Ne yapıyorsun? Zamma devam edeceksin. Borç alacaksın, borç bulacaksın, milleti borçlandıracaksın. Başka yapacağın hiçbir şey yok mu? Bu ülkede üretim olmaz mı? Üreterek büyümek olmaz mı? Liyakati ve adaleti çoğaltarak üretim yapmak mümkünken, liyakati ve adaleti yok ederek nasıl üretim yapacaksın? 130 yıldır ülkede gelen zam yapıyor, giden zam yapıyor. Tek çareleri zam yapmak, tek çareleri hayatı pahalı kılmak. 20 sene önce çiftçi, 1 kilo buğdayla 1 litre mazot alıyordu. Şimdi, 4 kilo satsa bile 1 litre mazot alamıyor. Bas bas bağırmadılar mı? 'Hedef 2023, 2023'te uçacağız, kaçacağız' diyenler nerede? Özgürlükten korkmayın, hürriyetten korkmayın, kendilerini ifade eden insanlardan korkmayın.

"BİRİLERİNİN HAYAT PAHALILIĞI DAYATMALARINA MAHKUM DEĞİLİZ"

Çalışanların yüzde 70'i asgari ücretli. Bu asgari ücreti yükseltiyorsunuz, aynı anda hayat beraber yükseliyor. Bu bir kısır döngü, bu kısır döngüye milleti niye soktun 22 yıldır? Elbette ki seni protesto edeceğiz. Bazıları, 'Devlete bu söylenir mi' diyor. Kişi ne zamandan beri devlet oldu, Tayyip Bey devlet mi? Biz devlete sadakatle bağlı ülkücü insanlarız, milliyetçi insanlarız ama aynı zamanda özgürlüğe, bireyin özgürlüğüne bu ülkenin selameti için, bu ülkenin önünün açılması için ihtiyaç duyuyoruz. 86 milyonluk ülke çaresiz değil. Biz, birilerinin bize dayatmalarına, hayat pahalılığı dayatmalarına mahkum değiliz. Hayat o kadar pahalı ki orta direk kalmadı. Eskiden rahmetli Özal, orta direkten bahsederdi. Şimdi Tayyip Bey; aşağıdakiler, yukarıdakilere çevirdi işi. Yukarıdakilere kaymak, bal; aşağıdakiler, anası ağlayan halk. Elbette ki millet egemenliğine, millet iradesine saygımız var ama millet seçti diye de yanlış yapana boynumuzu uzatacak değiliz."