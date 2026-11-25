TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu'nda, çalışma ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar başkanlığında toplandı. Komisyon Başkanı Akar, son 1-2 ayda 2 kez helikopter kazası yaşandığını belirterek, "Orada maalesef çok değerli silah arkadaşlarımız hayatlarını kaybetti, şehit oldular. Onlara Allah'tan rahmet diliyoruz ve bu kazanın son olmasını diliyoruz, temenni ediyoruz. Bu işin doğasında bu var maalesef. Allah anasını, babasına, ailesine sabır versin, milletimizin başı sağ olsun, Silahlı Kuvvetlerimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

'TEFERRUATLI ÇALIŞMALAR YAPILDI'

Komisyon çalışmalarını hatırlatan Akar, "Uzman erbaş ve erlerimizin haklarıyla alakalı değişiklikler yapan kanun kabul edildi. Önemli bir şey ancak uzman erbaşlarımız, 'Daha başka ihtiyaçlarımız var' diyorlar. Bu, zamanla adım adım oluyor, bir anda hepsini gerçekleştirmek mümkün olmuyor. Bu şehit yakınları ve gazilerimizle alakalı çok teferruatlı bir çalışma yapıldı. Yanılmıyorsam 66 madde çıktı; fakat içinde bulunduğumuz şartlar nedeniyle bunların tamamının kanunlaşması mümkün olmadı. Dileğimiz bunun geri kalan bölümlerinin de yasalaşması. Bunun için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Araştırma komisyonu gibi çalışıyoruz; bütün kurum ve kuruluşlarla, sivil toplum örgütleriyle ve parti gruplarıyla 30 toplantı yaparak konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.

Akar ayrıca, komisyonda 39 dosya bulunduğunu ve bunların 3'ünün sözleşmeli subay ve astsubayların kadroya alınması, 8'i sözleşmeli uzman erbaşlarla ilgili olduğunu ekledi. Akar, 17 Aralık'ta dernek ve vakıf temsilcileri ile şehit aileleri ve gazilerle toplantı yapılacağını ifade etti.

'MEKKE SAVUNMA ANTLAŞMASI KOMİSYONDA GÖRÜŞÜLMELİYDİ'

Yeni Parti Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanıp TBMM'de kabul edilen Mekke Ortak Savunma Antlaşması ile ilgili, "Mekke Savunma Antlaşması'nın aslında Milli Savunma Komisyonu'nda görüşülmesi gerekiyordu. Adı 'Ortak Savunma Anlaşması'ydı ancak İçişleri Komisyonu'nda konuşuldu. Aslında asil komisyon bizim burasıydı. 'Bu niye böyle oldu' demiyorum. İnşallah böyle bir şey geldiği zaman bir daha tekerrür etmez. İyi niyetle, kimseyi incitmeden, üzmeden görüşümü bir hukukçu olarak ifade etmek istiyorum" dedi.

Komisyon toplantısı, milletvekillerinin gündemlerindeki konulara ilişkin görüş beyanlarının ardından sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı