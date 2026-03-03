Milli Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken paylaşım: Düşülen not da manidar

Milli Savunma Bakanlığı'nın X üzerinden yaptığı paylaşım kısa sürede yoğun ilgi gördü. Orta Doğu'da artan gerilim ve çatışmaların gölgesinde yapılan paylaşım, kullanıcılar tarafından çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

"BİZ VARSAK TEREDDÜT SUSAR, KARARLILIK KONUŞUR"

Bakanlığın paylaşımında tam teçhizatlı Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin yer aldığı bir fotoğraf "günün karesi" olarak servis edildi. Görselin üzerinde ise "Biz varsak tereddüt susar, kararlılık konuşur!" notu yer aldı.

İşte MSB'nin hesabından yapılan paylaşım;

"HAZIR, DAİMA HAZIR"

Paylaşım, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. Çok sayıda kullanıcı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek mesajları paylaştı. Türkiye'nin çevresinde yaşanan çatışmalara rağmen sınır güvenliğinin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulanırken "Hazır, daima hazır" anlayışıyla görev yapan Mehmetçik'in Türkiye'nin en önemli caydırıcı gücü olduğu yorumları yapıldı.

BAKAN FİDAN: TÜRKİYE KENDİNİ HER ZAMAN KORUR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşa yönelik çarpıcı bir değerlendirmede bulundu. Dün akşam medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle iftar programında buluşan Bakan Fidan, "İran'ın Türkiye'ye saldırma ihtimali var mı?" sorusuna "Türkiye kendini her zaman korur. Bunun için gerekli iradeye de yeteneğe de sahibiz" yanıtını vermişti.