Haberler

Milli Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken paylaşım: Düşülen not da manidar

Milli Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken paylaşım: Düşülen not da manidar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bölgemiz ateş çemberiyken Milli Savunma Bakanlığı'nın tam teçhizatlı askerlerin yer aldığı "Biz varsak tereddüt susar, kararlılık konuşur" mesajlı paylaşımı büyük beğeni topladı.

  • Milli Savunma Bakanlığı, X üzerinde tam teçhizatlı Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin fotoğrafını 'günün karesi' olarak paylaştı.
  • Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımında, 'Biz varsak tereddüt susar, kararlılık konuşur!' notu yer aldı.
  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'İran'ın Türkiye'ye saldırma ihtimali var mı?' sorusuna 'Türkiye kendini her zaman korur' yanıtını verdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın X üzerinden yaptığı paylaşım kısa sürede yoğun ilgi gördü. Orta Doğu'da artan gerilim ve çatışmaların gölgesinde yapılan paylaşım, kullanıcılar tarafından çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

"BİZ VARSAK TEREDDÜT SUSAR, KARARLILIK KONUŞUR"

Bakanlığın paylaşımında tam teçhizatlı Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin yer aldığı bir fotoğraf "günün karesi" olarak servis edildi. Görselin üzerinde ise "Biz varsak tereddüt susar, kararlılık konuşur!" notu yer aldı.

İşte MSB'nin hesabından yapılan paylaşım;

Milli Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken paylaşım: Düşülen not da manidar

"HAZIR, DAİMA HAZIR"

Paylaşım, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. Çok sayıda kullanıcı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek mesajları paylaştı. Türkiye'nin çevresinde yaşanan çatışmalara rağmen sınır güvenliğinin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulanırken "Hazır, daima hazır" anlayışıyla görev yapan Mehmetçik'in Türkiye'nin en önemli caydırıcı gücü olduğu yorumları yapıldı.

BAKAN FİDAN: TÜRKİYE KENDİNİ HER ZAMAN KORUR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşa yönelik çarpıcı bir değerlendirmede bulundu. Dün akşam medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle iftar programında buluşan Bakan Fidan, "İran'ın Türkiye'ye saldırma ihtimali var mı?" sorusuna "Türkiye kendini her zaman korur. Bunun için gerekli iradeye de yeteneğe de sahibiz" yanıtını vermişti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Fatma öğretmeni öldüren lise öğrencisi için tutuklama kararı

Fatma öğretmeni katleden cani ile ilgili yeni gelişme
İsrail'in vurduğu Tahran'dan dumanlar yükseliyor! Yeni liderin seçileceği binayı vurdular

Ülkenin geleceğinin belirleneceği bina vuruldu
Savaşın en önemli kaybı! Dev gemiyi batırdılar

Savaşın en önemli kaybı! Dev gemiyi batırdılar
Yasak aşk infazında korkunç itiraf: Karnı şişince sorun büyüdü

Yasak aşk infazında korkunç itiraf: Karnı şişince sorun büyüdü
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber Yorumlarımk6ttqs425:

Birakin böyle kuzey kore vari paylaşımları

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSedat Macit:

hs.......tr

yanıt1
yanıt2
Haber Yorumlarıtdvqfyhs26:

turkiyeye dusmanmisin

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumları286wcfyk5s:

sakin ol champ. israil daha goreve cagirmadi

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'dan İsrail'e yeni saldırı dalgası

Durmaya niyetleri yok! İran'ın da yanıtı sert ve hızlı oldu
Bakın hangi ülkede yaşıyormuş! Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu

Bakın hangi ülkede yaşıyormuş! Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu
Okan Buruk, Juventus'ta hayran kaldığı yıldıza telefon açtı: Galatasaray'a gelir misin?

Juventus'ta hayran kaldığı yıldızı aradı: G.Saray'a gelir misin?
Domenico Tedesco'dan kötü haber

Kötü haberler bitmiyor! Kritik maç öncesi taraftarı kahreden gelişme
Çin savaşın 4. gününde harekete geçiyor

Çin savaşın 4. gününde harekete geçiyor: Gerekli adımlar atılacak
Maçı anlatan spiker, 2. Lig'de 29 gol atan oyuncuyu Fenerbahçe'ye önerdi

Maçı anlatan spiker, 29 gol atan oyuncuyu Süper Lig devine önerdi
İran'dan İsrail'e yeni saldırı dalgası

Durmaya niyetleri yok! İran'ın da yanıtı sert ve hızlı oldu
Bakın hangi ülkede yaşıyormuş! Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu

Bakın hangi ülkede yaşıyormuş! Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu
Okan Buruk, Juventus'ta hayran kaldığı yıldıza telefon açtı: Galatasaray'a gelir misin?

Juventus'ta hayran kaldığı yıldızı aradı: G.Saray'a gelir misin?