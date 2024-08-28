Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yüksekova'da Esnafı Ziyaret Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yüksekova ilçe merkezinde esnafı ziyaret etti.

Esnafla bir süre sohbet eden bakanlar, sorun ve talepleri dinledi. Yanlarına gelen çocuklara oyuncak hediye eden Bakan Güler ve Göktaş, daha sonra ilçeden ayrıldı.

Bakanların ziyaretine Hakkari Valisi Ali Çelik ve Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın da eşlik etti. - HAKKARİ