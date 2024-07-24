Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Türkiye'ye yılda 60 milyon turist geliyor, bekliyoruz

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, " Türkiye'ye yılda 60 milyon turist geliyor, bekliyoruz. Yunan bakanı da turistik gezi için bekliyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Güler, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Güler, Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis'ın katıldığı televizyon programında 'F-35'lerle bir gece ansızın Ankara'ya gelebiliriz' ifadesine ilişkin, "Türkiye'ye yılda 60 milyon turist geliyor, bekliyoruz. Yunan bakanı da turistik gezi için bekliyoruz" açıklamasında bulundu.