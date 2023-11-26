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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'a geldi

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Bakan Yaşar Güler'i Haydar Aliyev Havaalanı'nda Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve diğer yetkililer karşıladı.

- Milli Savunma Bakanı Güler Azerbaycan'da

BAKÜ - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye-Azerbaycan- Gürcistan Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'a geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Bakan Yaşar Güler'i Haydar Aliyev Havaalanı'nda Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve diğer yetkililer karşıladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Yaşar Güler Azerbaycan Gürcistan Türkiye Diplomasi Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

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