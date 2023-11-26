Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'a geldi
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Bakan Yaşar Güler'i Haydar Aliyev Havaalanı'nda Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve diğer yetkililer karşıladı.
- Milli Savunma Bakanı Güler Azerbaycan'da
BAKÜ - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye-Azerbaycan- Gürcistan Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'a geldi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Bakan Yaşar Güler'i Haydar Aliyev Havaalanı'nda Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve diğer yetkililer karşıladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika