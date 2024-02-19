Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Somali Savunma Bakanı Hassan Omar Mohamed ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Somali Savunma Bakanı Hassan Omar Mohamed ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Cibutili mevkidaşı Hassan Omar Mohamed'i Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen resmi törenle karşıladı. İki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ardından, Cibuti Savunma Bakanı Mohamed, onur kıtasını selamladı. Resmi törenin ardından Güler ve Mohamed, Milli Savunma Bakanlığı önünde basın mensuplarına görüntü verdi. İki bakanın görüşmesi basına kapalı olarak devam etti. - ANKARA