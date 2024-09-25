Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Şırnak'ta Vatandaşlarla Buluştu

VATANDAŞLARLA ÇAY İÇİP, SOHBET ETTİ

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a gelen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, kent merkezi Prestij Caddesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Bakan Güler, ziyaretinde karşılaştığı çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Ziyaretinin ardından Kent Meydanı'na geçen Bakan Güler ve beraberindekiler vatandaşlarla çay içip, sohbet etti. Ardından Şırnak Valiliği'ne geçen Bakan Güler'i Vali Birol Ekici, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyüklebelebici ve vali yardımcıları karşıladı. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Güler, Vali Ekici ile makamında basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Valilik ziyaretinin ardından Şırnak Belediye Başkanlığına geçen Bakan Güler ve beraberindekiler, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ile makamında bir toplantı gerçekleştirdi. Daha sonra Milli Savunma Bakan Yaşar Güler, Milli Savunma Bakan yardımcıları Şuay Alpay ve Bilal Durdalı, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar ve Şırnak Valisi Birol Ekici Gönül, Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden Jandarma Emekli Başçavuş Mehmet Salih Erkan ve Şehrinuh Mahallesi'nde ikamet eden Güvenlik Korucusu Gazi Mehmet Biter'i evinde ziyaret etti.

Ev ziyaretlerinin ardından 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığına geçen Bakan Güler, geceyi Şırnak'ta geçirdikten sonra yarın Hakkari'ye geçecek.

Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK,