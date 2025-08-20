Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Şırnak'ta İncelemelerde Bulundu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Şırnak'ta İncelemelerde Bulundu
Güncelleme:
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak'a giderek 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığını ziyaret etti ve kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Şırnak'a gitti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Şırnak'a gitti. 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığını ziyaret eden Bakan Güler, devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi alarak, yapılacak çalışmalarla ilgili talimatlar verdi. Bakan Güler daha sonra Şırnak Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Güler, Vali Birol Ekici'den kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

