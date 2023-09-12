Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Syed Asım Munir'i kabul etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, dost ve kardeş ülke Pakistan'ın Kara Kuvvetleri Komutanı Syed Asım Munir'i kabul etti. Kabulde, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Syed Asım Munir'i kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, dost ve kardeş ülke Pakistan'ın Kara Kuvvetleri Komutanı Syed Asım Munir'i kabul etti. Kabulde, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı" denildi.