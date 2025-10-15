Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Toplantısını Tamamladı

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için gittiği Brüksel'deki programını tamamladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Yaşar Güler'in, gün boyu süren toplantılar sırasında hem NATO oturumlarına iştirak ettiği hem de ikili görüşmeler gerçekleştirdiği kaydedildi. Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda Bakan Yaşar Güler;

NATO Daimi Temsilciliğimizi ve NATO Türk Askeri Temsil Heyeti (TMR) Başkanlığı'nı ziyaret etti.

İngiltere Savunma Bakanı John Healey ile görüşme gerçekleştirdi.

'Ateş Mükemmeliyet Merkezi Niyet Mektubu' imza töreni ile 'Dağıtık Sentetik Eğitim Yüksek Görünürlüklü Proje Mutabakat Muhtırası' imza törenine katıldı.

Romanya Savunma Bakanı Liviu-Ionut Mosteanu ve Bulgaristan Savunma Bakanı Atanas Zapryanov ile üçlü görüşme gerçekleştirdi.

Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'na katıldı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştü."