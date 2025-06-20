Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Malatya'da Temaslarda Bulundu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Malatya'da Temaslarda Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Malatya'ya gelerek Valilik ve 2. Ordu Komutanlığı'nda ziyaretlerde bulundu. Bakan Güler, Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile birlikte bölgedeki çalışmalar hakkında brifing aldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Malatya'ya geldi.

Bakan Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile kentteki temaslarına Malatya Valisi Seddar Yavuz'u makamında ziyaret ederek başladı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı valilik binası önünde tören mangası tarafından karşılanan Bakan Güler, daha sonra valilik makamına geçti. Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyaret sonrası ise Bakan Güler ve beraberindekiler 2. Ordu Komutanlığı'na geçti.

Bakan Güler ve beraberindeki heyetin burada 2. Ordu Komutanı Levent Ergün'den bölgedeki çalışmalar üzerine brifing alacağı öğrenildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Sessizliğini bozdu, yaşadığı sağlık mücadelesini ilk kez paylaştı

Gizlediği gerçeği açıkladı! Bıçak altına yatmak zorunda kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mozambikli şarkıcının ölümü şaibe yarattı, sağlık müdürlüğü devreye girdi

Ünlü şarkıcının şüpheli ölümü sonrası sağlık bakanlığı harekete geçti
Fransa Başbakanı Bayrou, savaş uçağının kokpitinden bir türlü çıkamadı

Başbakan, savaş uçağının kokpitinden bir türlü çıkamadı
Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Çiğdem Tunç, 61 yaşında güzelliğiyle gözleri üzerine çekti

Yeşilçam'ın 'Nazlı'sı yıllara meydan okuyor! Son halini görmeniz lazım
Yol çalışmasında kepçeye takıldı, hemen incelemeye alındı

Yol çalışmasında kepçeye takıldı, hemen incelemeye alındı
Kuzey Kore'den İran'a destek sinyali: Hwasong-16B füzesi gündemde

Kim, sinyali verdi! İran-İsrail savaşının seyrini değiştirecek füze
Görüntü Esenyurt'tan! Videoyu izleyen herkes emniyeti etiketledi

Görüntü Esenyurt'tan! Videoyu izleyen herkes emniyeti etiketledi
Yüzlerce insanın öldüğü savaşta Netanyahu'nun ödediği bedele bakın

Yüzlerce insanın öldüğü savaşta Netanyahu'nun ödediği bedele bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.