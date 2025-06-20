Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Malatya'da Temaslarda Bulundu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Malatya'ya geldi.

Bakan Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile kentteki temaslarına Malatya Valisi Seddar Yavuz'u makamında ziyaret ederek başladı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı valilik binası önünde tören mangası tarafından karşılanan Bakan Güler, daha sonra valilik makamına geçti. Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyaret sonrası ise Bakan Güler ve beraberindekiler 2. Ordu Komutanlığı'na geçti.

Bakan Güler ve beraberindeki heyetin burada 2. Ordu Komutanı Levent Ergün'den bölgedeki çalışmalar üzerine brifing alacağı öğrenildi. - MALATYA