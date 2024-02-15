Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Litvanya Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'de Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldığı Brüksel'de Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas ile bir araya geldi. Her iki Bakan Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliğinde heyetler arası görüşme gerçekleştirerek savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu. - BRÜKSEL