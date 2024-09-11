Üye Girişi
Haberler

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Kazakistan'a gitti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından resmi ziyaret kapsamında Kazakistan'a gitti. Bakan Güler, Kazakistan Savunma Bakanı tarafından karşılandı.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi ziyarette bulunmak üzere Kazakistan'a gitti. Bakan Yaşar Güler, havaalanında Kazakistan Savunma Bakanı Orgeneral Ruslan Jaksilikov tarafından karşılandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye-Azerbaycan- Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından resmi ziyaret kapsamında dost ve kardeş ülke Kazakistan'a geçti. Gece saatlerinde Astana'ya ulaşan Bakan Yaşar Güler, havaalanında Kazakistan Savunma Bakanı Orgeneral Ruslan Jaksilikov tarafından karşılandı. Kazakistan ziyaretinde Bakan Yaşar Güler'in beraberinde Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı da yer alıyor" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Azerbaycan Kazakistan Gürcistan Diplomasi Politika Türkiye Güncel

Narin'in cenazesini teslim alan abiden, gözaltındaki anne ve baba hakkında ilk sözler

Cenazeyi alan abiden, gözaltındaki anne ve baba hakkında ilk sözler

 İtirafçı mahkemede ifade değiştirdi: Narin'in cesedini tek başıma çuvala yerleştirdim

Narin cinayetinin itirafçısı mahkemede ifade değiştirdi

 Dün akşam gözaltına alınmıştı! Narin'in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme

Dün akşam gözaltına alınmıştı! Narin'in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme
AK Partili Ensarioğlu'ndan yeni açıklama: Amca görmemesi gereken bir şeyi gördüğü için Narin'i öldürmüş olabilir

AK Partili vekil bildiklerini değil herkesin dillendirdiği senaryoyu tekrarladı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Müge Anlı, Abdülhalim Eliş olayı nedir? Leyla Eliş kayboldu mu, nerede? FATİH ÜREK İLE GELİN GÖRÜMCE CANLI İZLE (11 EYLÜL) Fatih Ürek Gelin Görümce dün hangi gelin kazandı? Müge Anlı, Çiğdem Koçyiğit'e ne oldu, olayı nedir? 11 Eylül Müge Anlı'da neler oldu? 2024 MARKET AÇILIŞ SAATLERİ: Marketler saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık? 11 Eylül marketler saat kaçta kapanıyor? Bursa'nın kurtuluşu ne zaman? 11 Eylül Bursa'nın Kurtuluşu mu? Bursa'nın Kurtuluşu'nun kaçıncı yılı? Bursa'nın Kurtuluşu etkinlikleri! Gelin Evi canlı yayın izle 11 Eylül! Gelin Evi saat kaçta başlıyor? Gelin Evi'nde son bölüm ne oldu? MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef Mavi Takım kaptanı kim oldu? Narin'in ailesinin HÜDA-PAR ile bir ilişkisi var mı? HALK TV CANLI İZLE 11 Eylül Halk TV canlı izleme linki var mı? Bugünkü konuk kim? İsmail Küçükkaya'nın konuğu kim oldu? Yalı Çapkını Diyar kim? Ferit ile Diyar sevgili mi? Yalı Çapkını yeni sezonda neler olacak? Tekirdağ'da 2 yaşındaki bebeğe cinsel istismar şüphesi! Anne tutuklandı mı? Olay ne zaman oldu?
title