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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Genelkurmay Başkanı'nı kabul etti

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'ye gelen Katar Genelkurmay Başkanı Hava Pilot Korgeneral Salem Bin Hamad Al-Aqeel Al-Nabet'i kabul etti. Kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da yer aldı.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Salem Bin Hamad Al-Aqeel Al-Nabet'i kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Katar Genelkurmay Başkanı Hava Pilot Korgeneral Salem Bin Hamad Al-Aqeel Al-Nabet'i kabul etti. Kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da yer aldı" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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