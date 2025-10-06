Haberler

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Katar'da Resmi Temaslarda Bulundu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Katar'da Resmi Temaslarda Bulundu
Güncelleme:
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı ile birlikte Katar'a gitti ve burada resmi temaslarda bulundu. Bakan Güler, Doha'da çeşitli yetkililer tarafından karşılandı ve Büyükelçi Mustafa Göksu'dan bilgi aldı.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere beraberinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Katar'a gitti.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Yaşar Güler'in, resmi temaslarda bulunmak üzere beraberinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Katar'a gittiğini duyurdu. Bakan Yaşar Güler, Doha'ya gelişinde Katar Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Jassim Bin Ali Al-Attiyah, Doha Büyükelçi Mustafa Göksu, Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Bülent Kasım, Katar Ankara Ataşesi Tuğgeneral Abdülaziz Al Sulaiti, Silahlı Kuvvetler ve Deniz Ataşemiz Albay Özgür Özkan ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Bakan Yaşar Güler, Doha Havalimanı'ndaki karşılama sonrası Doha Büyükelçiliğine geçerek Büyükelçi Mustafa Göksu'dan faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
