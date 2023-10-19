Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Estonya'ya geçti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kosova ziyaretinin ardından Estonya'ya geçti. Estonya'da Türk Büyükelçiliğini ziyaret eden Bakan Güler, Estonya Cumhurbaşkanı ve Savunma Bakanı ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, iki günlük Kosova ziyaretini tamamlayarak resmi ziyaret kapsamında Estonya'ya geçti. Dün gece Estonya'ya ulaşan Bakan Güler başkent Tallin'deki programına Türk Büyükelçiliğini ziyaret ederek başladı.

Türkiye'nin Estonya Büyükelçisi Başak Türkoğlu tarafından karşılanan Bakan Güler, elçiliğin çalışmalarına ilişkin bilgi alarak başarılar diledi. Bakan Yaşar Güler, büyükelçilik ziyaretinin ardından Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis ile bir görüşme gerçekleştirdi.

ESTONYA SAVUNMA BAKANI İLE BİR ARAYA GELDİ

Milli Savunma Bakanı Güler, Estonya ziyareti sırasında Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur ile de bir araya geldi. Bakanlar, ikili savunma ve güvenlik konularında bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Güler görüşmede mevkidaşına Türkiye ve Estonya arasında 1 Aralık 1924 tarihinde imzalanan Dostluk Antlaşması'nın replikasını hediye etti. Güler, Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur ile görüşmesinin ardından da Bağımsızlık Meydanı'na giderek Bağımsızlık Savaşı Zafer Anıtı'na çelenk koydu.

ESTONYA MECLİSİ'NE ZİYARET

Milli Savunma Bakanı Güler, Estonya Meclisi'ne de bir ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Güler daha sonra Estonya Milli Savunma Komitesi Başkanı Kalev Stoicescu ile bir araya geldi.