Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e 'Hayırlı Olsun' Ziyareti

Genelkurmay Başkanvekili ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, yeni görevi dolayısıyla Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yeni görevi dolayısıyla kendisini ziyaret eden Genelkurmay Başkanvekili ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nu kabul etti.

Genelkurmay Başkanvekili ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu bugün, yeni görevi dolayısıyla Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Milli Savunma Bakanlığı, ziyaretten tek kare fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı.