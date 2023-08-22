Milli Savunma Bakanı Şırnak'ta Esnafı Ziyaret Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Bakan Yardımcıları Alpaslan Kavaklıoğlu ve Şuay Alpay ile Şırnak sokaklarında dolaşarak esnafı ziyaret etti ve hayırlı işler diledi. Bakan Yaşar Güler, Şırnaklı vatandaşlarla çay içerek sohbet etti.

Bakan Güler, Şırnak'ta esnaf ziyareti yaptı

ŞIRNAK - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere gittiği Şırnak'ta esnafı ziyareti yaptı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Bakan Yardımcıları Alpaslan Kavaklıoğlu ve Şuay Alpay ile Şırnak sokaklarında dolaşarak esnafı ziyaret etti ve hayırlı işler diledi. Bakan Yaşar Güler, Şırnaklı vatandaşlarla çay içerek sohbet etti.