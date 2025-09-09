Haberler

Milli Savunma Bakanı Güler, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Güler, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.

Çalışma ziyareti için Pakistan'a giden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki heyet, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından kabul edildi. Bakan Yaşar Güler, görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını da iletti. - ANKARA

