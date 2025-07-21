Milli Savunma Bakanı Güler, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezini Ziyaret Etti

Milli Savunma Bakanı Güler, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezini Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İstanbul'da bulunan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezini ziyaret etti. Ziyarette, Güler'e askeri yetkililer eşlik etti ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, merkezdeki faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler beraberindeki heyetle İstanbul'da bulunan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezini ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezini ziyaret etti. Güler'e ziyareti sırasında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Bakan Yardımcıları Şuay Alpay ve Musa Heybet, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ve MSB Personel Genel Müdürü Tümgeneral Orhan Gürdal eşlik etti. Ziyaret sırasında Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bakan Yaşar Güler'e devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kıbrıs'ı ziyaret edeceği iddialarına noktayı koydu

"Oraya ziyaretim söz konusu değil, onları devlet olarak görmüyoruz"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök'ün ölüm nedeni belli oldu

Türkiye'nin ilk kadın yarış spikerinin ölüm nedeni belli oldu
title