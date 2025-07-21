Milli Savunma Bakanı Güler, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezini Ziyaret Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler beraberindeki heyetle İstanbul'da bulunan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezini ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezini ziyaret etti. Güler'e ziyareti sırasında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Bakan Yardımcıları Şuay Alpay ve Musa Heybet, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ve MSB Personel Genel Müdürü Tümgeneral Orhan Gürdal eşlik etti. Ziyaret sırasında Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bakan Yaşar Güler'e devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.