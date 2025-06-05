Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Toplantısında Bulgaristan ve Romanya ile Bir Araya Geldi

Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Toplantısında Bulgaristan ve Romanya ile Bir Araya Geldi
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı çerçevesinde Belçika'da Bulgaristan ve Romanya Savunma Bakanları ile önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı çerçevesinde bulunduğu Belçika'da Bulgaristan Savunma Bakanı Atanas Zapryanov ve Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde temaslara devam ediyor. Bakan Güler, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Bulgaristan Savunma Bakanı Atanas Zapryanov ve Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar ile üçlü toplantı gerçekleştirdi. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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