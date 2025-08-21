Milli Savunma Bakanı Güler, Letonya Savunma Bakanı Sprüds ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Letonya Savunma Bakanı Andris Sprüds ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşme öncesinde askeri tören düzenlendi ve ardından basına kapalı toplantı yapıldı.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Letonya Savunma Bakanı Andris Sprüds ile görüştü.

Bakan Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Letonya Savunma Bakanı Andris Sprüds ve beraberindeki heyeti Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı. Ardından bakanlar Güler ve Sprüds, bakanlık önünde fotoğraf çektirdi. Törenin ardından bakanlar basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
