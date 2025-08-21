Milli Savunma Bakanı Güler, Letonya Savunma Bakanı Sprüds ile Görüştü
Bakan Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Letonya Savunma Bakanı Andris Sprüds ve beraberindeki heyeti Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı. Ardından bakanlar Güler ve Sprüds, bakanlık önünde fotoğraf çektirdi. Törenin ardından bakanlar basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika