Milli Savunma Bakanı Güler, Kuzey Makedonya Genelkurmay Başkanını Kabul Etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Makedonya Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Sashko Lafchiski'yi Ankara'da kabul etti. Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da hazır bulundu.
MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Makedonya Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Sashko Lafchiski'yi kabul etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın davetlisi olarak Ankara'ya gelen Kuzey Makedonya Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Sashko Lafchiski'yi kabul etti. Kabulde, Orgeneral Metin Gürak da yer aldı" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika