Milli Savunma Bakanı Güler, Katarlı Komutanları Kabul Etti

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Jassim Bin Muhammed Al Mannai ve Katar Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Jassim Mohammed Al-Attiyah'ı kabul ettiği belirtildi. Ayrıca paylaşımda, kabul sırasında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in de yer aldığı ifade edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
