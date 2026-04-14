Milli Savunma Bakanı Güler, Katar Emiri Al Sani ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından kabul edildi.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından Bakan Güler'in Katar'ın başkenti Doha'daki ziyaretlerine ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Bakan Güler'in, ziyaretleri kapsamında, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından kabul edildiği belirtilen paylaşımda, "Bakan Yaşar Güler görüşmede Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını da iletti." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraf da yer aldı.