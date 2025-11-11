Milli Savunma Bakanı Güler, Gürcistan ve Azerbaycan ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gürcistan Savunma Bakanı Irakli Chikovani, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kerim Veliyev görüşme gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağının enkaz arama ve kurtarma çalışmaları hakkında Gürcistan Savunma Bakanı Irakli Chikovani, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kerim Veliyev ile bir görüşme gerçekleştirdi. - ANKARA