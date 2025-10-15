Haberler

Milli Savunma Bakanı Güler, Brüksel'de İngiltere Savunma Bakanı ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Güler, Brüksel'de İngiltere Savunma Bakanı ile Görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı çerçevesinde İngiltere Savunma Bakanı John Healy ile bir araya geldi ve ikili temaslarda bulundu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'de İngiltere Savunma Bakanı John Healy ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'de ikili temaslarda bulunuyor. Bakan Güler, NATO Karargahında İngiltere Savunma Bakanı John Healy ile görüşme gerçekleştirdi. - BRÜKSEL

