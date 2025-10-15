Milli Savunma Bakanı Güler, Brüksel'de İngiltere Savunma Bakanı ile Görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'de ikili temaslarda bulunuyor. Bakan Güler, NATO Karargahında İngiltere Savunma Bakanı John Healy ile görüşme gerçekleştirdi. - BRÜKSEL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika