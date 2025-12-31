Haberler

Milli Savunma Bakanı Güler: "Bir kez daha hatırlatmak isterim ki başta PKK/YPG/SDG olmak üzere hiçbir terör örgütünün bölgedeki faaliyetlerini devam ettirmesine ve herhangi bir oldubitti oluşturmasına müsaade etmeyeceğiz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
