Milli Savunma Bakanı Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile telefonda görüştü - Haberler

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Milli Savunma Bakanı Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile telefonda görüştü

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ateşkese gidilmesinin önemi ve başta Mariupol olmak üzere sivillerin tahliyesinin aciliyeti vurgulandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

MARİUPOL'DAKİ SİVİLLERİN TAHLİYESİ KONUŞULDU

Görüşmede Bakan Akar tarafından; insani durumun düzeltilmesi ve bölgede huzur ve istikrarın yeniden tesisi için acilen ateşkese gidilmesinin önemi ve başta Mariupol olmak üzere sivillerin emniyetli bir şekilde karadan/denizden tahliye edilmesinin aciliyeti vurgulandı.

"TÜRKİYE ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMAYA DEVAM EDECEK"

Bakan Akar ayrıca insani yardım konusunda her türlü desteği sağlamaya çalışan Türkiye'nin bölgede barışın temini için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini ifade etti.

İhlas Haber Ajansı / Politika

Rusya Federasyonu, Sergey Şoygu, Hulusi Akar, Milli, Politika, Güncel, Haberler

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