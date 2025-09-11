Haberler

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Londra'da Savunma Sanayi Görüşmeleri Gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Londra'da Savunma Sanayi Görüşmeleri Gerçekleştirdi
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Londra ziyareti kapsamında Birleşik Krallık Savunma Tedarikinden Sorumlu Bakanı Luke Pollard ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme, Bakan Pollard'ın göreve başlamasının ardından yaptığı ilk resmi toplantı olma özelliğini taşıdı. Toplantıda, Eurofighter, C-130J ve A400M retrofit gibi büyük ölçekli projeler başta olmak üzere, savunma sanayiine yönelik önemli konularda görüş alışverişinde bulunuldu. - ANKARA

