Milli Saraylar Sempozyumu Dolmabahçe Sarayı'nda Başladı

Milli Saraylar Başkanlığı tarafından düzenlenen ve 3 gün sürecek "Uluslararası Sempozyum: Milli Sarayların Yüzyılı" programı, Dolmabahçe Sarayı'nda başladı.

Sempozyumun açılışında konuşan Milli Saraylar Başkanı Yasin Yıldız, emanetçisi olduğu miras eserlerinin yaşatılması yolunda bir asırlık deneyime sahip olan kurumun yıl dönümünü dünyadaki en saygın kuruluşlarla birlikte kutlamaktan onur duyduklarını söyledi.

Yıldız, 1924 ve 1925 yıllarının, Türkiye kültürel mirasının "saray-müzeler" olarak tanımlayabilecekleri bölümü için çarpıcı bir dönüm noktası olduğunu vurgulamak istediğini belirterek, dünyada parlamenter sisteme geçen diğer ülkeler gibi 1924 yılından itibaren Türkiye'de de tarihi miras eserlerin, farklı kurumların idaresinde parçalı bir şekilde yönetilmeye başlandığını ifade etti.

Topkapı, Dolmabahçe, Beylerbeyi, Yıldız, Edirne sarayları ile kasırlar, köşkler ve diğer miras eserlerinin, devredildikleri kurumlarda çoğunlukla müzecilik ve korumacılık faaliyeti dışında kullanıldığını söyleyen Yıldız, Milli Saraylar Müdürlüğünün 1925 yılının Ocak ayında, şu an bünyelerinde bulunan saray, köşk ve kasırlar ile taşınabilir sanatsal eserlerin bir kısmının muhafazası gayesiyle kurulduğunu anımsattı.

Yıldız, 1960 ve 70'li yıllarda kısmen ziyaret edilen ve restorasyon faaliyeti gösteren Milli Saraylarla ilgili kapsamlı ilk dönüşümün TBMM Teşkilat Kanunu'nda 1983'te yapılan değişimle başladığını, bu dönemde müzecilik, restorasyon, kültürel etkinlikler alanında yeni düzenlemeler gerçekleştirildiğini ve kurumun saray-müze olarak yapılandırıldığını anlattı.

Milli Saraylar Başkanlığının 2018 yılında Cumhurbaşkanlığına bağlı müstakil bir tarihi ve kültürel miras kurumu olarak dünyadaki eşdeğer kuruluşlar gibi yapılandırıldığını belirten Yıldız, şöyle konuştu:

"Milli Saraylar bugün, önemli bir dönüşüm projesi ile 1924 yılında dağılan Türkiye tarihi mirasının 'saraylar-müzeler' bölümünü tek bir çatı altında topladı. Bu düzenleme ile gerek mimari eserler ve bahçeler, gerekse taşınır hazineler doğru bir sistematikle yapılandırıldı. Restorasyon ve koleksiyon yönetimi alanında geçmişte yaşanan uygulama farklılıkları ve sorunlar giderilerek, insan kaynakları alanında uzmanlaşma sağlandı. Aşinası olduğumuz, saray-müzelerin işletilmesi ve finansmanı konusundaki kadim sorunları aşan Milli Saraylar, restorasyon faaliyetlerinin tamamını, kamu bütçesine yük olmadan öz kaynaklarıyla karşılıyor."

Saray-müze kurumlarının ortaya çıktıkları dönemin sosyal ve siyasi koşulları, mimari ve sanat akımları ve kültürel etkileşimlerin sonucu olarak bazı yerel farklılıklar taşımakla birlikte benzer bir dile sahip olduğunu ifade eden Yıldız, "İnşa edildikleri dönemlerde ülkelerin egemenliğinin sembol yapıları olan bu eserler, aynı zamanda temsil ettikleri toplumlar nezdinde hükümranlığın da belgesi konumunda olmuştur. Bu yönüyle dünya mirası olan saray-müze siteleri aynı zamanda ortak yaşanmışlığımızın da nişaneleridir. Koleksiyonlarımızı oluşturan birbirinden kıymetli eserlerin, yalnızca muhafazası değil, bunların başta ziyaretçilerimiz olmak üzere dünya kamuoyu ile buluşmalarını sağlamak temel vazifemizdir." diye konuştu.

Yıldız, toplumların en kıymetli varlıklarının tarihi ve kültürel miras eserleri olduğuna dikkati çekerek, sanat ve mali değer açısından müstesna eserler olmaları nedeniyle kültürel miras eserlerinin sürdürülebilirliğinin ciddi bütçelere mal olduğunu vurguladı.

Sempozyumun ilk oturumunun açılış konuşmasını yapan Milli Saraylar Bilim ve Değerlendirme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sadettin Öktem, Milli Sarayların 100'üncü yıl dönümü kutladıklarını kaydetti.

Öktem, "Milli Saraylar idaresi, biraz evvel sözünü etmeye çalıştığım mekan, eşya ve sanat eserlerini koruyor, sunuyor ve yorumluyor, toplumsal yapı içinde ne anlama geldiğini söylüyor. Bu işi yaparken iki tane temel hedefi var. Birincisi kendi toplumuna, kendi toplumumuza, geçmişe ait yaşadığımız, var olduğumuz, eylem yaptığımız, birikim oluşturduğumuz büyük hazineyi kendi çerçevemiz içerisinde eşyalar, mekan ve sanat eseri üzerinden sunuyoruz. Milli Saraylar böylece kendi toplumumuzu hem zihinsel hem duygusal manada tatmin etmeye, zenginleştirmeye çalışıyor. Aynı zamanda uluslararası bir sunum da söz konusu. Çünkü medeniyetler geçirgen olmazsa yaşayamazlar. Geçirgenlik de iletişim ve etkileşim sayesinde söz konusu oluyor." dedi.

Sempozyum, Dolmabahçe, Topkapı ve Yıldız Saraylarında üç gün boyunca diğer oturumlarla devam edecek.