Milli Parklar'a ilişkin kanun teklifi Komisyon'da

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı.

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişçi başkanlığında Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı.

Komisyon toplantısının açılışında konuşan Kirişçi, "Teklif, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne 175 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı kamu tüzel kişiliğine haiz ve özel bütçe bütçeli kuruluş olarak yeniden yapılandırılmasından kaynaklı çeşitli kanunlarda yapılan değişikliklerle birlikte uyum sağlanması, milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı, tabiatı koruma alanı, sulak alan ve yaban hayatı geliştirme sahalarının kaynak değerleri korunarak tabiata olan ilginin artırılması ve doğa turizminin geliştirilmesi, sürdürülebilir av ve yaban hayatı yönetimlerinin sağlanması için av ve yaban hayvanlarının doğal yaşam ortamlarıyla birlikte korunmaları, geliştirilmeleri, kaçak avcılığın önlenmesi ve av kaynaklarının milli ekonomi açısından faydalı olacak şekilde değerlendirilmesi, korunan alanların ilan edilmesi, tabiatın ve biyolojik çeşitliliğin etkin bir şekilde korunması ve sürdürülebilir güzel bir biçimde yönetilmesi" diye konuştu.

Teklife ilişkin konuşan, AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Genç Toy, "Ülkemizin doğal mirasını koruma yolunda önemli bir adımı atmış olacağız. Tabii benim için milli farklar konusu çok önemli ve benim için çok yeni değil. Bu konu kanun teklifinden bağımsız olarak uzun süredir içinde bulunduğum ve devam eden bir süre ihtiva ediyor. Çünkü alan koruma çalışmaları kapsamında geçtiğimiz Temmuz ayında kendi seçim bölgem olan Sivas'ın doğal akvaryumu, berrak suyu ve turkuaz mavisi görünümüyle Gökpınar Gölü ve sedef hastalığının yeryüzündeki tek doğal tedavimi merkezi olan şifalı balıklarıyla Kangal Balıklıgöl Milli Parklar Kanunu gereğince Tabiat Parkı ilan edilmiş oldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz ile yakın temas içinde akademisyenlerimizle, yerel unsurlarla birlikte başından beri çalıştığımız, takipçisi olduğumuz gelişmeler ile bu güzide mekanlarımızın daha iyi korunarak gelecek nesillere aktarılmasını sağlamış olduk. Ayrıca turizm potansiyelini geliştirerek yeni destinasyonlar oluşturulmasına vesile olduk" dedi.

Teklifte, "av ve doğa koruma memuru" ise "Bu Kanun ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü görev ve yetkilerinin düzenlendiği diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, mevzuata aykırılık oluşturan fiillerin takibi, biyolojik çeşitliliğin korunması, av ve yaban hayvanlarının bakımı, gözlenmesi ve sayımına yönelik gerekli işleri yapmak ve denetim faaliyetleri ile diğer faaliyetleri yürütmek üzere Genel Müdürlükçe çıkarılacak yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda eğitilen ve görevlendirilen Genel Müdürlük personeli" olarak tanımlanıyor.

Teklifle, milli park dışındaki korunan alanlar için de milli parklar için geçerli olan plan hazırlama sürecinin uygulanması öngörülüyor.

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezleri dışında kalan milli parklar ve tabiat parklarında kamu yararı olmak şartıyla ve plan dahilinde, turistik amaçlı bina ve tesisler yapmak üzere gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri lehine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının görüşü alınarak Tarım ve Orman Bakanlığınca izin verilebilecek. Bu izin üzerine gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri lehine tesis edilecek intifa hakkı süresi 49 yılı geçemeyecek, bu süre sonunda bütün tesisler eksiksiz olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün tasarrufuna geçecek. Ancak işletmesinin başarılı olduğu Kültür ve Turizm Bakanlığınca belgelenen hak sahiplerinin intifa hakkı, Tarım ve Orman Bakanlığınca tesisin rayiç değeri üzerinden belirlenecek bedelle 99 seneye kadar uzatılabilecek. Bu durumda Genel Müdürlüğe devir işlemi bu uzatma sonunda yapılacak.

Teklifle, Milli Parklar Kanunu kapsamındaki korunan alanlardaki koruma hizmeti ile suçların takibinin orman muhafaza memurları yanında bu alanın yönetiminden sorumlu olmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce görevlendirilmiş olan av ve doğa koruma memurları ile saha bekçileri tarafından da sağlanabilmesi amaçlanıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, ihtiyaç duyduğu hallerde ve lüzum gördüğü yerlerde görev ve hizmetleriyle ilgili döner sermayeli işletmeler kurabilecek. Döner sermaye işletmesine kuruluşunda tahsis edilen sermaye miktarını 5 katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak. İşletmelerin faaliyet alanları, gelirleri, giderleri ve denetimi ile diğer hususlar Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Genel Müdürlükçe çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecek. - ANKARA