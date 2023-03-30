Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi! Yayınlanan bildiride seçim vurgusu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. 3 saat süren toplantı sonrası yazılı açıklama yapıldı. Açılamada, "14 Mayıs 2023'te yapılacak seçimlerin huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleştirilmesine yönelik tedbirler gözden geçirilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı, 3 saat sürdü. Toplantı sonrası bildiri yayınlandı.
MGK bildirisinde şu maddeler yer aldı:
- Deprem felaketinin vatandaşların huzur ve refahı ile ülkenin milli güç unsurlarına yönelik her türlü olumsuz etkisini bertaraf etmeye matuf tedbirler ele alınmıştır.
- 14 Mayıs 2023'te yapılacak seçimlerin huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleştirilmesine yönelik tedbirler gözden geçirilmiştir.
- Yunanistan ile ilişkilerimizde son dönemde yakalanan olumlu havanın sürdürülmesinin her iki taraf ve bölgemiz için faydalı olacağı mütalaa edilmiştir.
- Suriye ve Irak'taki son gelişmelerin, PKK/KCK-PYD/YPG'yi helikopter dahil her türlü imkanla teçhiz edenlerin asıl niyetinin anlaşılmasına vesile olduğu kaydedildi.
Kaynak: AA / Politika