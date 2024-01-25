MGK'nın 9 maddelik bildirisinde terörle mücadelede kararlılık mesajı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bildirisinde, Türkiye'nin kararlılıkla uyguladığı milli güvenlik siyasetinin, proje terör örgütleri üzerinden kurgulanan planlarla akamete uğratılamayacağının altı çizilerek, "Ülkemiz için tehdit teşkil eden tüm terör örgütlerini ve uzantılarını, uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız çerçevesinde zaman ve mekan ayrımı gözetmeksizin hedef almaya devam edeceğimiz bir kez daha hatırlatılmıştır." denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan MGK toplantısının ardından 9 maddelik bildiri yayımlandı.

İşte bildiride yer alan 9 madde: