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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da Öğretmen ve Öğrencilerle Bir Araya Geldi

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi'ni ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Tekin, Öğretmenlik Mesleği Kanunu hakkında bilgi verirken, okulda yürütülen çalışmaları da inceledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi'nin öğretmen ve öğrencileriyle bir araya geldi.

Ziyarette öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanan Tekin, öğretmen ve öğrencilerden kurulu müzik topluluğunun konserini dinledi, onlarla bir süre sohbet etti.

Öğretmenlerin, Öğretmenlik Mesleği Kanunu hakkındaki sorusu üzerine Tekin, "Bilindiği gibi Öğretmenlik Mesleği Kanunu düzenlemesi, Meclisimizde ele alınacak. Konu Meclisimizin takdirindedir. Yasalaşması halinde hemen uygulamaya geçeceğiz." dedi.

Öğretmenler, bakanlığın bu yıl hayata geçirdiği ilkokul 1. sınıf şubeleri ile sınıf öğretmenleri ve ortaokul 5. sınıf şubelerinin e-Okul sistemi üzerinden otomatik olarak belirlendiği uygulamadan dolayı Bakan Tekin'e teşekkür etti.

İstişare kültürüne önem verdiklerini belirten Tekin, öğretmenlerin sahadaki uygulamalara yönelik görüş ve önerilerini dikkate alarak yol haritası belirlediklerini, tüm imkanlarıyla öğretmenlerin yanında yer almaya devam edeceklerini söyledi.

Buluşmada Bakan Tekin, öğretmenlerden Yavuz Keleş, Sevcan Eser ve Yavuz Selim Yıldırım'a doğum günü sürprizi yaptı, pasta kesti.

Bakan Tekin, daha sonra okulun sanat sokağını ve atölyeleri gezerek okulda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Politika

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